Falar com um multicampeão como Paulo Paixão é sempre um privilégio. Mas falar com ele e perceber tanto entusiasmo é inspirador. Aos 72 anos, o preparador pentacampeão, campeão do mundo e tri da Libertadores mostra um ímpeto juvenil neste retorno ao futebol, integrando a comissão técnica de Roger Machado no Juventude. Nesta terça-feira (30), depois do treino no CT do clube, ele conversou por telefone com a coluna. Confira.