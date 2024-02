Roger Machado tem o elenco do Juventude divido em dois grupos, o G1 e o G2. Basicamente, compõem o primeiro grupo os titulares, com quem ele tem pouco tempo de treino, pois o foco é recuperar os atletas para a rodada seguinte. No segundo, os que iniciam no banco. Roger tem mantido uma base de time neste começo de Gauchão. Com curto espaço para passar as suas ideias, ele não tem como fazer experimentos. Um exemplo é Erick Farias. O atacante atuou nos quatro jogos como titular. E após a partida com o Grêmio a ordem foi descansar.