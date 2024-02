O meia Nenê está próximo do retorno aos gramados. O Juventude tem uma expectativa definida pela sua volta. O camisa 10 continua em fase de recuperação, após a lesão que teve na reta final da Série B do ano passado. Ele sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito logo no começo da partida contra o Vitória, no dia 29 de outubro, ainda pela Série B do Campeonato Brasileiro.