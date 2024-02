Diante do penúltimo colocado do Gauchão, o Juventude não quer marcar passo em casa. O adversário desta quarta-feira (7) tem três derrotas, um empate e apenas uma vitória no Gauchão. O alviverde da Serra encara o Avenida, às 19h, no Estádio Alfredo Jaconi, em busca de mais uma vitória em casa.