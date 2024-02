O técnico Roger Machado tem um dilema pela frente. Nos próximos sete dias, a equipe terá três jogos no calendário do Juventude. Sem tempo para treinar, o foco é descansar o grupo que entra em campo e corrigir os erros na base da conversa e do vídeo. Nesta quarta-feira (7), às 19h, a equipe enfrenta o Avenida, no Estádio Alfredo Jaconi.