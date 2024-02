Para o técnico Roger Machado, a vitória do Juventude contra o Avenida, mesmo com um homem a menos, mostrou a força do grupo e a imposição da equipe dentro do Estádio Alfredo Jaconi. O alviverde venceu por 3 a 1 e encontrou algumas dificuldades que não estavam planejadas, como a expulsão de Alan Ruschel ainda no primeiro tempo. Com a adversidade, o técnico teve de agir rápido. Ao contrário do que muitos fariam, ele não sacou um dos três atacantes. Roger tirou o meia Jean Carlos e colocou Jefferson na lateral. Na coletiva pós-jogo, ele relevou um sentimento profissional: