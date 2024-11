O pequeno Muriel Kirst, 11 anos, é fenômeno nas redes sociais, com vídeos de mais de 4 milhões de visualizações. O segredo está no talento: ele canta e toca gaita com maestria ao interpretar músicas gaúchas. Na última semana seu talento tomou proporção nacional ao receber uma declaração do cantor Zezé Di Camargo, que enalteceu o dom artístico.