O Juventude é 100% em casa. A fortaleza Jaconera pulsou forte na noite de quarta-feira novamente. O Papo derrotou o Avenida pelo placar de 3 a 1. Com gols de Lucas Barbosa, duas vezes, e Mandaca, o time de Roger Machado abriu a avenida do samba de forma antecipada no carnaval caxiense. A equipe visitante descontou com Aquino.