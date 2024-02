O Juventude entra em campo nesta terça-feira (27), às 20h, pela Copa do Brasil. O alviverde estreia na competição diante do Iguatu, no Estádio Antônio Moreno de Mello, mais conhecido como Morenão. O jogo é muito importante para o clube que já foi campeão do torneio em 1999. E para este confronto, o alviverde conta com dois jogadores que conhecem bem a equipe cearense. O atacante Lucas Barbosa e lateral-direito João Lucas já enfrentaram o Iguatu na temporada passada pela mesma competição.