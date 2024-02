O Juventude encara o Iguatu, no Ceará, pela primeira fase da Copa do Brasil. O confronto será no Estádio Morenão, terça-feira (27), às 20h. O alviverde já ganhou R$ 1,47 milhão pelo jogo único fora de casa. O time da Serra joga pelo empate para avançar à segunda fase e faturar mais R$ 1,785 milhão.