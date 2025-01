Tudo Fácil de Caxias do Sul tem atendimento normalizado nesta semana 

Unidade fica no Bourbon Shopping San Pellegrino. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pouco mais de uma semana do anúncio de atendimento reduzido, o Tudo Fácil Caxias do Sul voltou ao formato normal de recebimento do público.

Desde segunda-feira (20), a agência de Caxias do Sul, no Bourbon Shopping San Pellegrino, está com atendimento das 10h às 20h, de segunda a sexta-feira, e das 10h às 14h, aos sábados.

Leia Mais Central de Matrículas faz atendimentos para estudantes que estão solicitando mudança de escola em Caxias do Sul

Conforme o governo do Estado, a normalização ocorre devido à rescisão dos contratos com a antiga empresa terceirizada que prestava os serviços. Agora, novos contratos foram firmados, permitindo o restabelecimento das atividades.

Confira a lista completa dos serviços prestados pelo Tudo Fácil Caxias do Sul:

Detran:

Apresentação de condutor

Defesa de autuação, SDD (Suspensão do Direito de Dirigir) e CDD (Cassação do Direito de Dirigir)

Recursos de infração, SDD e CDD em 1ª Instância e 2ª Instância

Solicitação de cópia – AIT (Auto de Infração de Trânsito) e Requerimentos

Orientações e informações dos serviços

Reclamações, solicitações e sugestões

Outros protocolos: segunda via laudo médico, contestação de provas prática/teórica, revisão de apresentação de condutor, complementação de documentação para PROA (restituição de valores)

IGP/ Departamento de Identificação do RS:

1ª e 2ª via de Carteira Identidade

INSS:

Emissão de senha para o "Meu INSS"

IPE PREV:

Solicitação de renovação de pensão por morte

Solicitação de concessão de pensão por morte

Solicitação de restabelecimento de pensão por morte

Serviços para o servidor afastado (contribuição previdenciária para licenciado, cedido ou em mandato eletivo)

Comunicado de óbito

Serviços para o pensionista relacionados à folha de pagamento

Isenção de imposto de renda para pensionista

Certidão de Vínculo e/ou habilitação

Pecúlio

Solicitação de cópia de processos diversos

IPE Saúde:

Habilitação de segurado

Habilitação de dependentes (sem processo)

Inclusão/Reingresso/Cancelamento de PAC e PAMES

Emissão de segunda via de boletos (site)

Emissão de segunda via do cartão

Faders:

Solicitação da Carteira de identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro do Autismo - CIPTEA

Ouvidoria Geral do Estado:

Reclamações - rs.gov.br (autoatendimento)

Sugestões e elogios - rs.gov.br (autoatendimento)

Registro da procura de serviços - rs.gov.br (autoatendimento)

Procon RS:

Atendimento ao consumidor (autoatendimento)

Formalização de reclamações (através da plataforma caixas.rs.gov.br)

Consulta de respostas das reclamações (autoatendimento)

Recebimento de denúncias (através da plataforma caixas.rs.gov.br)

*Fonte: Governo do Estado do Rio Grande do Sul