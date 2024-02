Nenê está de volta. O atleta pode estrear com a camisa do Juventude, em 2024, no jogo da Copa do Brasil, na próxima terça-feira (27), às 20h, diante do Iguatu, no Ceará. O jogador está fora dos gramados desde o final de outubro de 2023, quando sofreu uma fissura no quinto metatarso do pé direito. Ele viajou com a delegação alviverde.