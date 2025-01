Meia volta aos treinos no Caxias e atacante vira preocupação antes da estreia no Gauchão

Atacante Calyson vira dúvida de última hora antes da estreia. Vitor Soccol / S.E.R. Caxias / Divulgação

A penúltima atividade do Caxias, antes da estreia no Gauchão 2025, foi com um treino mais descontraído no CT Baixada Rubra. O tradicional rachão foi realizado na tarde desta terça-feira (21). Inclusive, o técnico Luizinho Vieira jogou em um dos times, mas pelo longo tempo que aposentou as chuteiras carece de trabalhos específicos. Porém, não perdeu a qualidade no toque de bola.

Apesar da descontração, a expectativa recaiu sobre o meia Tomas Bastos. O jogador estava de fora dos últimos treinos após um desconforto na panturrilha. Contudo, ele participou do rachão. Assim, é um indicativo de que o atleta possa começar entre os titulares contra o Monsoon, na quinta-feira (23), na estreia do Gauchão, às 19h, no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Quem também participou da atividade mais leve foi o volante Vini Guedes. Na segunda-feira, o atleta fez apenas trabalhos físico. O jogador deve ser opção ao técnico Luizinho Vieira para o decorrer do jogo.

PREOCUPAÇÃO

Duas ausências foram percebidas na penúltima atividade do Caxias. O zagueiro Allan e o atacante Calyson ficaram na fisioterapia. Ambos devem passar por exames no joelho esquerdo. Os dois se chocaram ao dividirem uma bola no treino anterior. A situação que mais preocupa é do zagueiro, que saiu de campo mais cedo com dificuldades para andar. O atacante ainda conseguiu seguir no treino, porém, com um desconforto.