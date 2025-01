Erick Belé tem 1m83cm, é canhoto e ultrapassou a marca de 100 jogos pelo Palmeiras. Fabio Menotti / Palmeiras

Saiu da serra gaúcha um dos destaques do Palmeiras na Copinha de 2025. O meia-atacante Erick Belé, que completou 18 anos nesta terça-feira (21), é natural de Flores da Cunha e foi o vice-artilheiro do Verdão no campeonato, com cinco gols em seis jogos — três deles contra o Audax, nas oitavas de final.

O Palmeiras acabou eliminado nas quartas, para o Grêmio, em derrota por 3 a 2. Belé fez um dos gols.

O desempenho do jovem empolgou Rudi Belé, 48 anos. O pai coruja tem a expectativa de o filho ganhar oportunidades junto ao grupo comandado pelo português Abel Ferreira. Atualmente, Erick faz parte do elenco sub-20.

Erick assinou o primeiro contrato profissional em março de 2023, aos 16 anos. É considerado uma joia da base. Tanto que, em maio do ano passado, o clube estendeu o seu vínculo até abril de 2027 — antes, o contrato era válido até março de 2026. O pai não comenta o valor da multa rescisória, mas garante que a cifra é alta.

— Vestir a camisa desse clube gigante é uma honra para qualquer atleta, então fico muito contente por ter meu trabalho valorizado — afirmou Belé na ocasião.

Do RS para SP

Erick Belé tem dois irmãos também jogadores: Ronald, 23 anos, atualmente no Bangu-RJ, e Henrique Belé, 20, atualmente sem clube e que esteve no sub-20 do Caxias recentemente.

Inspirado pelo irmão mais velho, ingressou na escolinha de Clerio Oliveira, em Flores da Cunha, como Rudi faz questão de lembrar. Foi o dono da escolinha quem viu o talento diferenciado em Erick e o levou para o Juventude.

Em 2018, o sub-11 do Papo encarou o Palmeiras na semifinal da Copa Cidade Verde, em Três Coroas. Os paulistas venceram por 2 a 0, mas o bom desempenho de Erick, então camisa 10, chamou a atenção do técnico adversário, Eduardo Pereira, o Alemão.

Nem houve tempo para testes em Grêmio ou Inter. Veio o convite, e a família Belé se mudou para São Paulo em seguida. Hoje, recebe ajuda de custos e tem um apartamento viabilizado pelo clube.

— É um absurdo o que ele tem feito dentro de campo. Meu pai já era fanático por futebol, acompanhava os jogos do Grêmio pela Rádio Gaúcha, e eu imaginava que meus filhos, de repente, pudessem dar certo no futebol. Fico muito feliz mesmo — comemora Rudi Belé.

Números

O gaúcho Erick Belé foi um dos primeiros da sua geração ao assinar o contrato profissional com o Palmeiras. Por trás da aposta da diretoria, estão números robustos.

No sub-17, em 2023, fez 20 gols em 38 jogos. Anteriormente, na conquista do Campeonato Paulista sub-15, já havia impressionado, com 19 gols e 23 assistências em 26 jogos.

Títulos não faltam: venceu o Paulista sub-20, sub-17 e sub-15, o Brasileirão sub-17 e a Copa do Brasil sub-17.

Erick Belé sonha em jogador na Europa, segundo o pai. A família, inclusive, já encaminhou a documentação para que ele viabilize a dupla cidadania italiana, o que facilita o ingresso no mercado do país.

