Técnico do Juventude faz um pedido ao torcedor sobre a utilização de atletas oriundos da base

O Juventude é um clube formador de atletas e a base alviverde é reconhecida no Brasil inteiro pelo seu talento. E, em 2025, o Verdão não apenas foi ao mercado para contratar 14 reforços, como também deu oportunidade para alguns garotos mostrarem seu potencial na pré-temporada.

O exemplo mais recente foi o do volante Kelvi, utilizado na equipe titular que enfrentou o Boca Juniors em amistoso na Argentina . O atleta acabou marcando o gol contra que abriu caminho para a derrota por 2 a 0.

Nesta terça-feira (21), o técnico Fábio Matias, perguntado a respeito da utilização de atletas oriundos da base no Gauchão, decidiu fazer um pedido ao torcedor mais crítico.

— A única coisa que eu vou pedir para o torcedor, e vou ser bem claro em relação a isso, é que se você pede, se você precisa de atletas de base, tem que ter paciência. Então, se o clube pensa e as torcidas pensam em ter atletas de base, tenham paciência. Você vai ter jogadores mais maduros, vai ter jogadores mais prontos se você tiver a oportunidade de competição — destacou, antes de completar:

— O Juventude é um clube que precisa da base, precisa negociar atletas. O Juventude é um clube para ter uma sustentabilidade que vocês estão vendo hoje. Um menino de 16 a 18 anos, o Juventude hoje tem a condição de colocar esses meninos no profissional para depois serem negociados a nível de futuro, então peço só um pouco de paciência com relação aos jovens atletas do clube — finalizou.