Técnico do Juventude faz uma revelação sobre jogo com o Boca Juniors e diz qual será o diferencial do time no Gauchão

Treinador alviverde comandou último trabalho antes da partida com o Ypiranga, no Alfredo Jaconi. Fernando Alves / E.C.Juventude/Divulgação

O Campeonato Gaúcho sempre foi reconhecido por ser uma competição onde, muitas vezes, o aspecto físico é determinante para o clube chegar a uma vitória. Sobretudo em sua fase inicial, quando equipes como Juventude, Grêmio e Inter tiveram uma carga menor de treinos em relação aos demais times do Interior.

E o técnico alviverde, Fábio Matias, fez questão de enaltecer os fatores que podem ser determinantes para o Verdão atingir seus objetivos nesta primeira etapa da competição.

— Acho que a principal situação que a gente tem que ter é os atletas entenderem que ser combativo, ser competitivo faz com que você consiga ter vantagem técnica. Se você não for combativo você pode ser o melhor time do mundo, se você não competir você pode ser o melhor time do mundo, você não vai ter resultado — afirmou o treinador.

Matias ainda revelou que a equipe não quis correr riscos de perder algum atleta por lesão no amistoso diante do Boca Juniors, que teve vitória argentina por 2 a 0.

— Abrindo aqui, nós utilizamos o jogo do Boca como um jogo de pré-temporada, um jogo-treino, muito ambicioso para o clube, mas internamente nós não queríamos correr risco. O que é correr risco? Perder jogadores com lesão. Nossos atletas receberam uma carga alta de força, uma carga alta de resistência, e nós fomos a um jogo com uma carga muito alta, e foi realmente para a gente poder testar se nossos atletas estavam em condições e capacitados para fazer jogos dia sim e dia não, e essa queda é natural pela carga que estava sendo feita.

Por fim, o comandante do Verdão apontou os diferenciais de sua equipe na disputa do Gauchão.

— Nossa equipe vai ter um diferencial, que é a velocidade de jogo. Velocidade de jogo com bola e velocidade de jogo sem bola, que são as transições. Acho que isso faz uma diferença muito grande, principalmente nesse cenário agora do Campeonato Gaúcho; e ter um time competitivo em bola parada, tanto ofensivo quanto defensivo. A bola parada iguala tudo — finalizou.