Marcão ou Gustavo? Técnico do Juventude fala sobre a titularidade no gol

Após a saída de Gabriel, clube contratou dois novos atletas para a posição. Fernando Alves / E.C. Juventude

Com a saída de Gabriel Vasconcellos, a camisa 1 do Juventude ficou sem dono. Por isso, o clube foi ao mercado e contratou dois novos atletas para a posição.

Marcão chegou antes e participou da pré-temporada. O ex-atleta do Amazonas ainda atuou nos testes diante do Sindicato dos Atletas e do Boca Juniors.

Gustavo veio depois, com vínculo de dois anos, do Criciúma, onde esteve desde 2021. Ele chegou com status de titular, mas com menos ritmo e treinos. No jogo-treino diante do Sindicato, Gustavo atuou apenas nos 30 minutos finais do teste.

Na manhã desta terça-feira (21), o Verdão realizou o último trabalho antes de estrear no Gauchão 2025 diante do Ypiranga. Antes da atividade, o técnico Fábio Matias concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre quem começa no gol diante da equipe de Erechim.

— É uma decisão que nós tomamos em conjunto, com o preparador de goleiros (Alex Lessa). A gente tem já desenhado quem vai ser o goleiro titular para início de competição, mas a titularidade do goleiro passa muito por desempenho; desempenho em treino, desempenho em processo de jogo e treino — avaliou, sem abrir quem começar com a camisa 1.