Juventude encerra preparação para estreia no Gauchão: veja o provável time 

Zagueiro Adriano Martins é um dos estreantes na equipe. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

O grupo de atletas do Juventude realizou na manhã desta terça-feira (21), no Alfredo Jaconi, a última atividade antes da estreia no Gauchão 2025. A partida com o Ypiranga acontece na quarta-feira (22), às 19h, no Alfredo Jaconi.

O último treino ocorreu uma vez mais com portões fechados. Os atletas estão em concentração desde o domingo à noite. A principal dúvida na escalação está no gol. Gustavo e Marcão disputam a titularidade.

No meio, Kelvi pode ganhar mais uma oportunidade, uma vez que o colombiano Daniel Giraldo ainda não foi regularizado. Mandaca permanece no time, deixando Jean Carlos e Nenê no banco de reservas.

— O Mandaca hoje é um médio. Ele não é um camisa 5, ele não é um 8, hoje é um 8 para 10. Então, nós temos um 10 que é o Jean, nós temos um outro 10 que é o Nenê e um 8 para 10 que é o Mandaca. Para cada jogo, para cada situação, tem estratégias diferentes em relação ao jogo. Jogos que precisam de um perfil mais físico, jogos que precisam de um perfil mais técnico — apontou o treinador.

E no ataque, a tendência é pela manutenção do trio que atuou contra o Boca Juniors com Erick Farias, Ênio e Gabriel Taliari.