Dani Calabresa anuncia gravidez: "Calabresinha ou um Calabresinho?"

Dani Calabresa está grávida do primeiro filho.

Na imagem, o marido, o publicitário Richard Neuman, aparece em estado de choque, no chão, segurando um teste de gravidez. Ela aparece atrás, mostrando a barriga.

Na legenda, a humorista fez referência à música Turu-Turu, de Sandy & Júnior, para falar do batimento do coração do bebê.