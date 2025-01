Time feminino do Juventude inicia pré-temporada

O Departamento Feminino de Futebol do Juventude se apresentou para a pré-temporada 2025 na segunda-feira (20). Contando com nove atletas remanescentes e 19 contratações , a equipe participará de três competições ao longo do ano.

Após conquistarem o título do Interior do Gauchão pela terceira vez e o acesso inédito à Elite do Campeonato Brasileiro, as Esmeraldas iniciaram os treinos nesta terça-feira (20), no Campo Santa Lúcia. Com calendário cheio em 2025, o clube disputará a Séria A do Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho.