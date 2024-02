Faltou imposição e criatividade para o Juventude. Neste sábado (24), o Verdão enfrentou um Brasil-Pel disposto a competir e, também por isso, os visitantes não conseguiram vencer. O time do técnico Roger Machado conheceu sua terceira derrota no Gauchão. O resultado de 1 a 0, com gol em falha defensiva do lateral-esquerdo Jefferson e do goleiro Lucas Wingert, custou um ponto importante na briga pelo G-4.