A seleção brasileira de futsal foi convocada para a disputa da Copa América nesta quinta-feira (4). A lista do treinador Marquinhos Xavier conta com 16 atletas e a competição será disputada de 2 a 10 de fevereiro, em Luque, no Paraguai. A novidade é que a preparação para o torneio será realizada em Gramado, na Serra Gaúcha. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Gramado.