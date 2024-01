O treinador Marquinhos Xavier divulgou nesta quinta-feira (4) a lista de convocados da seleção brasileira de futsal para a Copa América. A competição será disputada de 2 a 10 de fevereiro, em Luque, no Paraguai, e dará quatro vagas para a Copa do Mundo, a ser realizada entre e outubro deste ano, no Uzbequistão.