O volante Emerson Martins é um dos 13 remanescentes do elenco do Caxias para os desafios de 2024. O jogador, que chegou em julho do ano passado, em meio a disputa da Série D do Brasileiro, terá a oportunidade de começar a temporada e se afirmar no time do técnico Gerson Gusmão. O jogador tem sido observado na equipe considerada titular.