O Caxias está na penúltima semana da pré-temporada para o Campeonato Gaúcho 2024. E no sábado (13), às 16h30min, encara o São José-PoA no último teste da preparação. O técnico Gerson Gusmão testou uma formação inicial na atividade desta quarta-feira, realizada no CT Baixada Rubra.