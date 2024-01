A sexta semana de pré-temporada do Caxias vai entrando numa reta decisiva. No sábado (13), a equipe grená encara o São José, às 16h30min, no Estádio Centenário. Será o último teste antes da estreia no Campeonato Gaúcho, diante do Grêmio, no dia 20. E o time de Gerson Gusmão poderá ter retornos importantes para o jogo-treino.