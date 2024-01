O Caxias terá no elenco da atual temporada um uruguaio que conhece muito bem a cultura brasileira. Nicolás Lugano, 23 anos, já morou no Brasil e, agora, atuará pela primeira vez num clube em terras tupiniquins. O lateral-direito é reforço do Caxias para os desafios de 2024 como Gauchão, Copa do Brasil e Série C. E o sobrenome não é estranho. Ele é filho do ex-zagueiro e ídolo uruguaio Diego Lugano, que defendeu as cores do São Paulo e foi multicampeão.