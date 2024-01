O Caxias anunciou nesta quinta-feira (11) a casa de apostas BETesporte como novo patrocinador para a temporada. Com um calendário cheio, a visibilidade do clube aumenta e desperta o interesse em novos anunciantes. Afinal, depois de oito anos na Série D do Brasileiro, o Grená volta a disputar a Terceira Divisão. Além disso, o time de Gerson Gusmão ainda vai entrar em campo pela Copa do Brasil e Campeonato Gaúcho. O acordo com a marca vai até o fim de 2024 e não teve valores revelados pelo clube.