Vencer é bom. Vencer um dos dois favoritos ao título do Gauchão é muito melhor. Foi assim o início da história do Caxias no Estadual em 2024. Vitória de virada sobre o Grêmio. E tão importante como os gols dos estreantes Tomas Bastos e Álvaro, é a vinda de um fator importante a qualquer equipe em reconstrução, como é o caso do elenco grená: a confiança.