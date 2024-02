A vitória foi maiúscula. Vencer o Grêmio é uma tarefa que poucas equipes do Gauchão 2024 vão concluir. Mas o Caxias fez a sua parte e saiu de campo diante do Tricolor com três pontos na 1ª rodada da competição. E, mesmo assim, o time não será mantido para o jogo de quarta-feira (24), contra o Ypiranga, em Erechim.