A vitória do Caxias diante do Grêmio marcou um início positivo para o Caxias no Gauchão 2024. E para um jogador em especial, o dia 20 de janeiro de 2024 ficará eternamente na memória. Dudu Mandai foi titular no confronto e recebeu do técnico Gerson Gusmão a incumbência de ser o capitão do time. Mais do que isso, pela primeira vez, seu filho Theodoro, de 10 meses, foi ao estádio assistir o pai. E foi pé quente.