Algo chamou a atenção nas entrevistas do Caxias após a vitória contra o Grêmio. Mesmo com o resultado positivo, Paulo Cesar Santos, vice-presidente de futebol, deixou claro o descontentamento do clube grená com a arbitragem comandada por Rafael Klein, agora árbitro Fifa. O dirigente disse que não questionaria a arbitragem, mas reclamou da atuação deste sábado (20), no Estádio Centenário.