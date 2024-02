O Caxias voltou a estrear com vitória no Gauchão. Nas últimas duas edições, duas derrotas para o Grêmio. No entanto, dessa vez, contra o mesmo adversário, o time grená foi superior e soube reagir. Depois de sair perdendo no Estádio Centenário, buscou o empate e a virada. Vitória por 2 a 1, diante do Tricolor.