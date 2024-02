O Caxias devolveu o resultado da estreia do ano passado e venceu o Grêmio por 2 a 1, de virada, neste sábado (20), no Estádio Centenário. Tomas Bastos e Álvaro marcaram os gols da equipe grená na segunda etapa. O zagueiro Gustavo Martins havia feito o primeiro gol da competição antes do intervalo.