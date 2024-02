O Caxias mudou a fotografia do elenco para a atual temporada. Foram 17 contratações, sendo 13 remanescentes, dos quais, somente sete disputaram o Campeonato Gaúcho do ano passado. O técnico Gerson Gusmão tem a missão de encontrar a formação ideal. Durante a pré-temporada, o treinador teve quatro jogos-treinos para montar o time visando a estreia diante do Grêmio, neste sábado (20), às 16h30min.