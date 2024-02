O Campeonato Gaúcho 2024 vai começar. E o Caxias estreia novamente contra o Grêmio. Pelo segundo ano consecutivo, o time grená enfrenta o tricolor no Estádio Centenário pela primeira rodada. Neste sábado (20), às 16h30min, os comandados do técnico Gerson Gusmão querem mudar o final do ano passado, quando estreou, de virada, com derrota por 2 a 1.