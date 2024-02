Nem todas as notícias são boas no Estádio Centenário às vésperas da estreia do Caxias no Gauchão. Apesar de contar com as voltas de Dirceu, Marcelo e Robinho, o técnico Gerson Gusmão perdeu uma opção no banco de reservas. O atacante Pablo Borja teve uma fratura no tornozelo direito e terá que passar por uma cirurgia.