O Caxias finalizou a pré-temporada na manhã desta sexta-feira (19). Foram sete semanas de preparação para o Campeonato Gaúcho. O time grená estreia neste sábado, às 16h30min, no Estádio Centenário, diante do Grêmio. Em entrevista ao programa Show dos Esportes, o técnico Gerson Gusmão afirmou que a escalação será semelhante ao do último jogo-treino diante do São José.