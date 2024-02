A vitória do Caxias diante do Grêmio, neste sábado (20), teve uma atração especial no Estádio Centenário. O ex-zagueiro uruguaio Diego Lugano esteve presente nos camarotes acompanhando o confronto de abertura do Campeonato Gaúcho 2024. Ele é pai de Nicolás Lugano, lateral-direito do time treinado pelo técnico Gerson Gusmão.