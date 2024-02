A segunda-feira (22) foi de reapresentação para o grupo de jogadores do Caxias. E a sensação era de alívio e comemoração pela estreia com o pé direito no Gauchão 2024. Diante de um dos principais candidatos ao título, o Grêmio de Renato Portaluppi, o time de Gerson Gusmão venceu o duelo por 2 a 1, no fim de semana.