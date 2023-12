Não é só de maçãs, boas vinícolas ou de queijos deliciosos que a cidade Vacaria é reconhecida. O tênis surgiu como um dos alicerces para alavancar ainda mais o cartaz da cidade da Serra. Nos últimos dois anos, a região recebeu o Vacaria Open 2022, com grandes nomes do tênis mundial masculino e, em 2023, foi palco do ITF 60, competição feminina que reuniu atletas de 20 países.