O Juventude está a um empate de levantar mais uma taça nas categorias de base. Neste sábado (9), às 15h, a equipe sub-15 do Verdão enfrenta o Grêmio no jogo decisivo do Gauchão da categoria. A partida acontece no campo da Fras-le. No confronto de ida, no CT Hélio Dourado, o Alviverde conseguiu uma importante vantagem e saiu de campo com a vitória por 1 a 0, com o gol marcado pelo centroavante Pedro Santos.