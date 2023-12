O Juventude monitora o mercado do exterior, principalmente de jogadores sul-americanos. Por enquanto, não há perspectiva de reforços de outras nacionalidades. O foco da direção está no cenário nacional para montar o elenco da Série A do Brasileiro. O grupo conta com 18 jogadores para 2024, sendo 12 remanescentes e seis reforços. Segundo o vice de futebol do Juventude, Almir Adami, o clube recebe muitos contatos de empresários, mas prefere avaliar muito bem os nomes.