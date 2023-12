Está no ar o 38º episódio do Podcast Paixão Ca-Ju. Nesta semana, o assunto é bastidores do acesso do Juventude à Série A. E para isso, foram reunidos quatro personagens importantes dessa conquista: o capitão Alan Ruschel, e os autores dos gols do acesso na vitória diante do Ceará, Jadson, Erick Farias e Ruan.