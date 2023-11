Um dos maiores goleiros da história do Juventude, Diego Costa Silva é o convidado no 32º episódio da segunda temporada do Podcast Paixão Ca-Ju. O ex-atleta iniciou a sua trajetória no Alfredo Jaconi nos juniores com 17 anos, após ser dispensado pelo Grêmio. Pelo Ju, Diego integrou o grupo campeão gaúcho de 1998 e da Copa do Brasil, na temporada seguinte.