O acesso à Série A vai representar um aumento significativo no orçamento do Juventude em 2024. Neste ano, o valor orçado para a Série B estava na casa dos R$ 20 milhões, mas superou essa cifra. Agora na primeira divisão, o clube terá três vezes mais dinheiro no caixa. Porém, o gasto com o futebol também acompanha o montante arrecadado. A projeção é de contar com R$ 80 milhões. O número ainda é muito distante dos gigantes do cenário nacional. O Palmeiras, por exemplo, projeta ter uma receita de R$ 880 milhões na temporada de 2024.