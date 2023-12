O lateral-direito Ewerthon, 23 anos, é o novo reforço do Juventude para o ano que vem. O atleta pertence ao Sport e atuou pelo clube na Série B do Brasileiro. O time de Recife confirmou o empréstimo ao Ju em nota divulgada no seu site oficial. O empréstimo é até o fim de 2024. O jogador possuiu contrato com o Leão até julho de 2026