A segunda-feria (4) será de novidades no Estádio Centenário. O elenco grená inicia os trabalhos visando a temporada de 2024 com caras novas. Uma delas será a do goleiro Victor Golas, de 32 anos. O atleta já tinha um acerto com o Caxias ainda em outubro. O contrato do jogador com o clube será até o fim da Série C de 2024.