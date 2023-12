O Caxias inicia nesta segunda-feira (4) uma pré-temporada histórica. Pela primeira vez em oito anos, a preparação grená não terá a Série D como prioridade. A vitória histórica conquistada no Rio de Janeiro, diante da Portuguesa, garantiu o acesso do clube à Terceira Divisão. Mas a competição só inicia em abril. Até lá, no calendário do clube estarão duas competições: Gauchão e Copa do Brasil.