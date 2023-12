A pré-temporada do Caxias começa na segunda-feira. Entretanto, o departamento de futebol ainda busca por peças para o elenco de 2024. Além do centroavante brasileiro que atua no exterior, o Grená ainda busca a contratação de mais três atletas. Conforme João Corrêa, gerente de futebol, depois o clube ainda deve estudar mais um goleiro e um zagueiro.